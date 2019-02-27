Новый центр томографии, где будет использоваться метод ядерной медицины, появится в Волгограде. Дмитрий Медведев уже подписал постановление о финансировании строительства, сообщает ГТРК Волгоград-ТРВ. В центре будет использоваться самый современный способ диагностики онкологических заболеваний.

Новый центр томографии, где будет использоваться один из самых современных методов ядерной медицины, появится в Волгограде. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал постановление о финансировании строительства, сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ". Центр будет оснащен оборудованием для проведения уникального способа диагностики онкологических заболеваний. Это позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Высокоточный аппарат сканирует внутренние органы и позволяет распознавать новообразования на самом начальном этапе.В соответствии с Посланием Владимира Путина Федеральному Собранию по всей стране сейчас особое внимание уделяется теме здравоохранения, в том числе реформированию системы оказания медицинской помощи. В Волгоградской области ремонт ожидает все медицинские учреждения региона. Особое место занимает модернизация онкологической службы. В эту область медицины за пять лет будет перечислено около 3,5 миллиардов рублей.Онкологический диспансер Волгограда оснащен новейшим диагностическим оборудованием. С 2017 года в нем появилось реабилитационное отделение — первое в Южном федеральном округе.