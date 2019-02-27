Вмешаться пришлось прокуратуре

Вмешаться пришлось прокуратуреВязниковская прокуратура выявила грубые нарушения законодательства в деятельности предприятия ООО «Экотех».Фирма арендует участок недалеко от деревни Поздняково, чтобы размещать там твёрдые бытовые отходы.Во время проверки сотрудники ведомства выяснили, что мусор складируют еще и на двух смежных земельных участках, один из которых относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, другой - к землям промышленности, энергетики, транспорта и связи.У «Экотеха» не было документов на право пользования данными участками. Площадь самовольно занятой территории превысила 1,1 гектара.Суд постановил, что за полгода «Экотех» обязан вывезти весь имеющийся на земельных участках мусор и привести участки в первоначальное состояние.