На 11 радиостанциях начали звучать сразу две композиции группы Земляне – уникальный случай! А только что вышли и видеоклипы на них. Корреспондент Дни.ру побывал на презентации.

На 11 радиостанциях начали звучать сразу две композиции группы "Земляне" – уникальный случай! А только что вышли и видеоклипы на них. Корреспондент "Дни.ру" побывал на презентации.Поддержать музыкантов пришли среди прочих певицы Катя Лель и Юлия Михальчик, телеведущие Эвелина Бледанс и Юлия Барановская. А когда зазвучали первые аккорды легендарной композиции Владимира Мигули на стихи Анатолия Поперечного "Трава у дома", гости не сдержали восторга.Эвелина Бледанс тут же схватила за руку Юлию Михальчик и потащила на сцену, где устроила настоящую вакханалию. "И снится нам не рокот космодрома!" – пела актриса вместе с "Землянами". А отплясывала так лихо, что грудь то и дело норовила выпрыгнуть из глубокого декольте. В общем, премьеру песен знаменитого ВИА Эвелина отметила на славу.В 2017 году стало известно, что телеведущая развелась с продюсером и режиссером Александром Семиным. "Не думали завести молодого любовника, как это принято у коллег?" – спросил корреспондент "Дни.ру"."Что Вы! Столько дел, что не до любовников, – призналась та. – Хочу устроить интересную благотворительную акцию – нарядить детей с синдромом Дауна в костюмы святых и сфотографировать".Напомним, что в 2016 году представила благотворительный фонд "Синдром любви", созданный организацией "Даунсайд Ап" для развития деятельности в поддержку людей с синдромом Дауна. С тех пор актриса регулярно поддерживает "особенных" детей.