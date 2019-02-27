Финская компания HMD, фактически наследница легендарного бренда Nokia, представила на выставке MWC 2019 первый в мире смартфон с пятью основными камерами. Называется он Nokia 9 PureView. Подробности – в программе Вести.net.

Финская компания HMD, фактически наследница легендарного бренда Nokia, представила на выставке MWC 2019 первый в мире смартфон с пятью основными камерами. Называется он Nokia 9 PureView.Павел Кушелев: "В этот раз на конгрессе в Барселоне есть два главных требования к премиальному телефону: во-первых он должен быть гибким, во-вторых у него должно быть очень-очень много камер. Nokia гибкий телефон сделать не смогла, но камер понаставила от души, поэтому злые журналисты и прозвали этот аппарат Nokia 9 PureView – паукофоном.Первый серийный смартфон с пятью камерами: три черно-белые и две цветные. Все они 29 мм фокусного расстояния, у всех диафрагма 1,8 и все они дают 12 МП одну картинку, сплавленную специальным образом, то есть этот "паукофон" вычислительной фотографии". Подробности – в программе 33Live.Runet.