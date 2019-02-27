В американском Индиан-Уэллсе продолжается теннисный челленджер. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева потерпела поражение и вышла из борьбы за победу в турнире. Она проиграла китайской сопернице Ван Цян – первому номеру посева.

В американском Индиан-Уэллсе продолжается теннисный "челленджер". Российская теннисистка Наталья Вихлянцева потерпела поражение и вышла из борьбы за победу в турнире. Она проиграла китайской сопернице Ван Цян – первому номеру посева.Первую партию Вихлянцева уверенно выиграла со счетом 6:2. Однако во втором сете 112 ракетка мира не смогла ничего противопоставить китаянке и уступила всухую – 0:6. Заключительная партия прошла в более упорной борьбе, но победа в сете (6:3), а вместе с ним и в матче была одержана Цян. Встреча продолжалась 1 час 42 минутыВ третьем круге китайская теннисистка встретится с победителем пары Клэр Лю (США) – Мэнди Минелла (Люксембург).