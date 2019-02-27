Кроме того, назначили исполняющего обязанности руководителя комитета по социальной политике

Кроме того, назначили исполняющего обязанности руководителя комитета по социальной политикеВсего за несколько дней администрация Владимирской области решила расторгнуть служебные контракты с директором департамента строительства Дмитрием Золиным, председателем комитета по «социалке» Еленой Сергеевой, а также заместителем руководителя аппарата обладминистрации Олегом Милаковом.Временно исполнять обязанности директора департамента строительства назначили Сергея Дмитриева. С весны 2018 года он работал заместителем Дмитрия Золина.Исполняющим обязанности руководителя комитета по социальной политике стал Всеволод Осокин — заместитель председателя этого структурного подразделения обладминистрации.А заместителем руководителя аппарата областной администрации назначили Георгия Ускова. Перед этим он работал консультантом протокольно организационного управления.