Кроме того, назначили исполняющего обязанности руководителя комитета по социальной политике
Кроме того, назначили исполняющего обязанности руководителя комитета по социальной политике
Всего за несколько дней администрация Владимирской области решила расторгнуть служебные контракты с директором департамента строительства Дмитрием Золиным, председателем комитета по «социалке» Еленой Сергеевой, а также заместителем руководителя аппарата обладминистрации Олегом Милаковом.
Временно исполнять обязанности директора департамента строительства назначили Сергея Дмитриева. С весны 2018 года он работал заместителем Дмитрия Золина.
Исполняющим обязанности руководителя комитета по социальной политике стал Всеволод Осокин — заместитель председателя этого структурного подразделения обладминистрации.
А заместителем руководителя аппарата областной администрации назначили Георгия Ускова. Перед этим он работал консультантом протокольно организационного управления.