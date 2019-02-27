В городе нужно создать рабочую группу и открыть государственный приют для животных

В городе нужно создать рабочую группу и открыть государственный приют для животныхВладимирские депутаты вынуждены были обсудить ситуацию, связанную с участившимися нападениями бродячих собак на людей. Для решения этой острой проблемы Дмитрий Павлов высказал идею срочно создать рабочую группу при городском управлении ЖКХ.По его мнению, в группу должны войти представители администрации Владимира, правоохранители, волонтеры и ветеринары. Они должны будут составить дорожную карту по решению проблемы с бездомными животными.Также Дмитрий Павлов предложил обратиться в обладминистрацию и ЗакСобрание за финансовой помощью для строительства и содержания государственного приюта для бродячих кошек и собак.Напомним, 26 февраля во Владимире погиб молодой человек, которого нашли умирающим в гаражном кооперативе «Восток-2». По данным СледКома, у парня обнаружили признаки переохлаждения и следы укусов.За день до этого происшествия, в соцсетях рассказали о нападении бродячих псов на женщину: «На Добросельской улице собаки покусали женщину, сейчас она в реанимации».