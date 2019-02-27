Решение об укреплении взаимодействия приняли на открытии многофункциональной спортивной площадки в Иваново

Решение об укреплении взаимодействия приняли на открытии многофункциональной спортивной площадки в ИвановоДиректор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач рассказал о будущем сотрудничестве с представителями Ивановской области и Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики. Решение об укреплении взаимодействия приняли на открытии многофункциональной спортивной площадки в Иваново.Площадка стала первым подобным спортивным кластером в Ивановской области. Там можно заниматься и волейболом, и футболом, и баскетболом, и воздушно-силовой атлетикой, а также единоборствами и воркфитом. Кроме того, там установили тренажеры.