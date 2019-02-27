Страховая компания поймала их на лжи

Страховая компания поймала их на лжиВо Владимире осудили группу автомошенников. Они инсценировали ДТП, чтобы незаконно получить деньги по страховке.Весной 2017 года около поворота на деревню Кузьмино Собинского района произошла авария. Автомобиль «Ауди», за рулём которого находился один из подсудимых, задел автомобиль «ВАЗ 21074» его сообщника. Третий мужчина – пассажир «Ауди» - представился владельцем автомобиля и в присутствии сотрудников ГИБДД подтвердил факт аварии.Все это было лишь инсценировкой. Обе машины получили повреждения задолго до инцидента. Страховщики перечислили 189 300 рублей на счёт одного из злоумышленников. Сообщники поделили деньги.Однако их сгубила жадность. Одному из мужчин денег показалось недостаточно, он направил претензию о выплате недополученных денежных средств в сумме 101 300 рублей. Страховая компания отказала и устроила проверку, в ходе которой и выявился факт обмана.За мошенничество и присвоение чужих денег Фрунзенский районный суд Владимира назначил подсудимым обязательные работы и штраф.