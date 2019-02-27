В городе делают все возможное, чтобы снизить дефицит дошкольных мест

В городе делают все возможное, чтобы снизить дефицит дошкольных местВо Владимире все дети старше трёх лет обеспечены местами в детских садах, а очередь в ясли на начало 2019 года составила 305 человек. Об этом рассказал сити-менеджер Андрей Шохин.Глава городской администрации особо отметил, что к 2021 году в областной столице достигнут 100% доступность дошкольного образования для детей до трёх лет. По поручению Владимира Путина, который сказал, что до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, в мэрии делают все возможное для создания новых мест в детские сады.Власти намерены как можно скорее открыть детский сад на 190 мест в микрорайоне Юрьевец. Кроме того, для снижения дефицита дошкольных мест в Ленинском районе планируют создать 4 пришкольные группы на 80 мест в нескольких школах.