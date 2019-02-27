Спортивное состязание прошло в рамках акции «Неделя мужества».

26 февраля 2019 года сотрудники полиции и Владимирского регионального отделения Общества «Динамо» провели турнир по стрельбе из пневматического пистолета среди воспитанников детских домов Владимирской области.В данном спортивно-массовом мероприятии, прошедшем в тире «Динамо» в областном центре, приняли участие более 100 детей, представляющих 5 детских домов из разных городов региона.По условиям турнира участники должны были поразить мишень максимальное количество раз, сделав при этом 10 выстрелов с расстояния 10 метров. В рамках мероприятия командам также предлагалось помериться силами в конкурсе по перетягиванию каната.Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних вместе с коллегами-динамовцами наградили победителей и призеров, набравших наибольшее количество очков по итогам турнира, кубками, медалями и ценными подарками.По итогам командного первенства по стрельбе призовые места распределились следующим образом:1 место - команда Лухтоновского детского дома2 место - команда Ляховского детского дома3 место - команда Мелеховского детского домаВ состязании по перетягиванию каната лучшей оказалась команда Лухтоновского детского дома.