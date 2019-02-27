Российская балерина часто становится объектом насмешек пользователей. Недавно Анастасия Волочкова в очередной раз доказала, что может постоять за себя, и не относится всерьез к замечаниям недоброжелателей.

Российская балерина часто становится объектом насмешек пользователей. Недавно Анастасия Волочкова в очередной раз доказала, что может постоять за себя, и не относится всерьез к замечаниям недоброжелателей.Недавно звезда похвасталась в Instagram новой прической: она подстригла свои длинные волосы. Многие пользователи не оценили такие перемены во внешности. "Три пера", "Еще на шаг ближе к образу обычной старухи", "Как в одном человеке могло получиться столько безвкусицы?", – делились своим мнением комментаторы.А популярный блогер Лена Миро даже опубликовала гневный пост, посвященный новому образу балерины. Она заявила, эта прическа старит знаменитость, и сравнила ее с "торговкой на провинциальном рынке". "Что должно быть в голове у женщины, чтобы в 43 года сделать такую прическу? Как можно было согласиться на стрижку "Каска провинциальной климактерички"?", – отметила возмущенный блогер.Накануне на официальной странице издания "Дни.ру" в Instagram появился снимок танцовщицы в новом образе. "кардинально изменила прическу. Как вам?", – поинтересовались мы у читателей. Звезда решила опередить своих поклонников и сама ответила на вопрос. "Любимому понравилось! И зрителям моего концерта", – написала балерина. Судя по всему, знаменитость игнорирует все негативные комментарии и старается всегда сохранять положительный настрой.