Популярная телеведущая Тина Канделкаки сделала смелое заявление в своем Telegram-канале. Она оценила новый сериал режиссера Константина Богомолова, с которым, по слухам, ранее закрутила роман Ксения Собчак.

Популярнаятелеведущая Тина Канделкаки сделала смелое заявление в своем Telegram-канале.Она оценила новый сериал режиссера Константина Богомолова, скоторым, по слухам, ранее закрутила роман Ксения Собчак.Канделаки рассказала, чтопосмотрела начало "Содержанок". Неизвестно, видела ли фильм КсенияСобчак, – пока своим впечатлением публично поделилась Тина."Я обращу ваше вниманиетолько на одну вещь. Все всем изменяют. Это очень важный момент в фильме дляменя, потому что это связано не с пороком и развратом, точнее не только с ними,а с безысходностью", – высказала свою точку зрения Канделаки. При этом она отметила,что критики, в отличие от нее, будут активно обсуждать фабулу, форму, работурежиссера, оператора и sound продюсера."Если Бетси изменяла отскуки, а Каренина влюбилась, то по двум сериям пока видно, что социальнаянесправедливость на каждой ступени делает секс единственным способом выражениясвободы выбора. Потому что во всех остальных случаях выбора нет", – считаетколлега Ксении Собчак. Канделаки подчеркнула, что именно это ей и показалось интереснымв сериале Богомолова.По словамтелеведущей, когда секс становится единственной формой протеста, то неминуемоприводит к перерождению общества. "Человеку нужен выбор социальной роли, а тамуж он сам решит, тварь он дрожащая или право имеет", – заключила Канделаки.Напомним, с конца 2018года в СМИ муссируются слухи о том, что брак и Максима Виторгана рушится. Виной тому, как сообщалинекоторые издания, стал режиссер Константин Богомолов. Якобы ситуациянастолько накалилась, что муж был вынужден выяснять с ним отношения.