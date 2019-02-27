Популярная
телеведущая Тина Канделкаки сделала смелое заявление в своем Telegram-канале.
Она оценила новый сериал режиссера Константина Богомолова, с
которым, по слухам, ранее закрутила роман Ксения Собчак.
Популярная
телеведущая Тина Канделкаки сделала смелое заявление в своем Telegram-канале.
Она оценила новый сериал режиссера Константина Богомолова, с
которым, по слухам, ранее закрутила роман Ксения Собчак.
Канделаки рассказала, что
посмотрела начало "Содержанок". Неизвестно, видела ли фильм Ксения
Собчак, – пока своим впечатлением публично поделилась Тина.
"Я обращу ваше внимание
только на одну вещь. Все всем изменяют. Это очень важный момент в фильме для
меня, потому что это связано не с пороком и развратом, точнее не только с ними,
а с безысходностью", – высказала свою точку зрения Канделаки. При этом она отметила,
что критики, в отличие от нее, будут активно обсуждать фабулу, форму, работу
режиссера, оператора и sound продюсера.
"Если Бетси изменяла от
скуки, а Каренина влюбилась, то по двум сериям пока видно, что социальная
несправедливость на каждой ступени делает секс единственным способом выражения
свободы выбора. Потому что во всех остальных случаях выбора нет", – считает
коллега Ксении Собчак. Канделаки подчеркнула, что именно это ей и показалось интересным
в сериале Богомолова.
По словам
телеведущей, когда секс становится единственной формой протеста, то неминуемо
приводит к перерождению общества. "Человеку нужен выбор социальной роли, а там
уж он сам решит, тварь он дрожащая или право имеет", – заключила Канделаки.
Напомним, с конца 2018
года в СМИ муссируются слухи о том, что брак и Максима Виторгана рушится. Виной тому, как сообщали
некоторые издания, стал режиссер Константин Богомолов. Якобы ситуация
настолько накалилась, что муж был вынужден выяснять с ним отношения.