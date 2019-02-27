Генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы туристов на Северном Урале. В связи с этим эксперты стали выдвигать различные причины трагедии. Некоторые предполагают, что случай на перевале Дятлова очень похож на историю с кораблем-призраком Мария Целеста.

Генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы туристов на Северном Урале. В связи с этим эксперты стали выдвигать различные причины трагедии. Некоторые предполагают, что случай на перевале Дятлова очень похож на историю с кораблем-призраком "Мария Целеста".В 1872 году в 400 милях от Гибралтара был найден парусный корабль "Мария Целеста". По неизвестным причинам судно было покинуто экипажем. Судьба восьми членов команды и двух пассажиров и по сей день остается неизвестной. Специалисты полагают, что люди могли покинуть бригантину на шлюпке, которая затем затонула в волнах океана.В следующем столетии, в ночь на 2 февраля 1959 года, туристическая группа возглавляемая Игорем Дятловым, погибла при невыясненных обстоятельствах в районе горы Отортен на Северном Урале. Среди ночи студенты покинули палатку почти без одежды и не вернулись обратно. Они замерзли, у некоторых из них были травмы.Эксперты уверены, что эти два случая имеют много сходных деталей. Оставленное судно обнаружил через месяц бриг "Деи Грация", которым командовал капитан Дэвид Рид Морхауз. Поисковая группа также заметила пустые палатки студентов спустя месяц. Тела погибших были найдены рядом.Среди пассажиров "Марии Целесты" были две представительницы женского пола – супруга капитана Сара Элизабет Бриггс и ее 2-летняя дочь София. В состав туристической группы, погибшей на , также входили две женщины: Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина.Любопытно, что экипаж и пассажиры покинули парусный корабль вместе на одной шлюпке. Причем все они оставили свои личные вещи и съестные припасы. Единственные предметы, которые не были обнаружены на судне, – секстант и хронометр. Матросы даже не взяли свои курительные трубки. А на Северном Урале туристы тоже организованно покинули свои палатки и оставили все свои вещи.Специалисты уверены, что эти две истории действительно очень похожи друг на друга и напоминают сюжет детективных сериалов. В прессе регулярно возникают новые версии, которые претендуют на то, чтобы стать главными, однако каждый раз появляются противоречия, которые их опровергают, передает .