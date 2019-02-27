Оказывается, участие в любовном треугольнике и роль музы для Ксении Собчак буквально предначертана в гороскопе. Астролог Оксана Опарина по просьбе Дни.ру посмотрела по звездам, чем закончится пикантная история телеведущей и ее мужчин.

Оказывается, участие в любовном треугольнике и роль музы для Ксении Собчак буквально предначертана в гороскопе. по просьбе "Дни.ру" посмотрела по звездам, чем закончится пикантная история телеведущей и ее мужчин.Программа гороскопа рождения Собчак называется"Шоу Woman". Жизнь Ксении связана с имитацией, заблуждениями, игрой, снеобходимостью в трезвой оценке и обдумыванию каждого шага, а также очищениюпомыслов, активной самозащите отагрессивной черноты. Карма Собчак – это энергии поглощения и захвата, ссублимацией в щедрость (по крайней мере, так от нее хотят звезды).В гороскопе Собчак присутствуют энергииинакомыслия, поиска, новаторства, вдохновения, которые следует "прорабатывать" не стихийно, апланировано. Лишь в этом случае конструкции будут выстраиваться, а не ломаться."На данный момент по звездам у Ксении складывается непростая ситуация"выталкивания" ее из социальных позиций. Ситуация финансирования осложняется.Вокруг лагеря Собчак нездоровая обстановка травли и изгнания. По капельке скопились"долги" Ксении в чашах кармы. Кризис. Ломка. Она обидела много людей, и нетолько словом, но и рублем", – рассказывает Опарина.Ее гороскоп не предусматривает реализациюполитических возможностей (планов), а избыточное самолюбие разжигает амбиции, которые из-за отсутствиязаложенной у нее необходимой астрологической программы трансформируются впустую пиар-деятельность, похожую на сценарий басни "Слон и Моська".Астропсихология гороскопа Собчак говорит опоиске сильного и яркого мужчины – настоящего защитника. Подсознательно – фигурыотца. Брак с Максимом Виторганом -тихая гавань. Он оказался не тем мужчиной для Ксении Анатольевны.Однако, это действительно уже родной человек. И именно шоу, как мы помним, ихсблизило.1 февраля 2013года Ксения Собчак и Максим Виторган пригласили в кинотеатр "Фитиль" своихродных и друзей под предлогом премьеры очередного фильма, в котором принималучастие актер. Не подозревающие подвоха гости даже не приготовили свадебныхподарков. Моментбрачного союза – удовлетворение амбиций Ксении. Дата брака неудачна. Союз,заключенный в этот день, отнимает силы и энергию. Это "перегорающий" брак, заключенныйпо идейным соображениям, который не вдохновляет. Но этот союз однозначно поучительный,выводящий на другой уровень сознания. Счастье было бы возможно лишь в том случае, если бы супруговобъединяли общие ценности, планы, идеи. Другими словами, энергия идет не впару, а извне пары в общественные дела.А вот Богомолов – мужчина в полном расцвететворческих сил, которому возможности сами плывут в руки. И если это яркий роман,почему бы и не вдохновиться? Но вдохновиться можно, получить вряд ли. ЦепкаяСобчак – своего не упустит, даже если ставки будут очень высокие.Из-за сложившейсяситуации Максим Виторган потерялся "в лагерях". Он сам не понимает за кого он, за"белых" или за "красных"? Как быть? Ему нужно, находясь в стороне, уйти в тень, заниматься тем,что лучше всего получается – актерствовать. Женщину всей своей жизни "под ключ",родственную душу, он уже встретил.Женщины Скорпионы, такие как Собчак, выдающиесятогда, когда становятся "рождающими силу". Из них получаются отличные актрисы,матери, любовницы-музы. Пример: известный и скандальный любовный треугольникЛилия Брик с Осипом Бриком и Владимиром Маяковским. Лилия – Скорпион, Маяковский – Рак – творческая личность,из которого они черпали немалуювыгоду, в том числе финансовую. Владимир буквально "работал поэтом" на этупару. Но стоит помнить, что не всегда треугольник может быть устойчивой формойотношений. В углах скапливается энергия напряжения, особенно, если они острые.Прогноз. Адекватных новостей сфронта по делу Собчак можно ожидать к июлю 2019 года, как раз кмоменту солнечного и лунного затмений. Непотопляемая Ксения умело пользуетсяподдержкой. Интересно, сможет ли она выкрутиться в очередной раз и сделать всейстране "бровки домиком"?