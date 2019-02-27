Оказывается, участие в любовном треугольнике и роль музы для Ксении Собчак буквально предначертана в гороскопе. Астролог Оксана Опарина по просьбе Дни.ру посмотрела по звездам, чем закончится пикантная история телеведущей и ее мужчин.
Оказывается, участие в любовном треугольнике и роль музы для Ксении Собчак буквально предначертана в гороскопе. по просьбе "Дни.ру" посмотрела по звездам, чем закончится пикантная история телеведущей и ее мужчин.
Программа гороскопа рождения Собчак называется
"Шоу Woman". Жизнь Ксении связана с имитацией, заблуждениями, игрой, с
необходимостью в трезвой оценке и обдумыванию каждого шага, а также очищению
помыслов, активной самозащите от
агрессивной черноты. Карма Собчак – это энергии поглощения и захвата, с
сублимацией в щедрость (по крайней мере, так от нее хотят звезды).
В гороскопе Собчак присутствуют энергии
инакомыслия, поиска, новаторства, вдохновения, которые следует "прорабатывать" не стихийно, а
планировано. Лишь в этом случае конструкции будут выстраиваться, а не ломаться.
"На данный момент по звездам у Ксении складывается непростая ситуация
"выталкивания" ее из социальных позиций. Ситуация финансирования осложняется.
Вокруг лагеря Собчак нездоровая обстановка травли и изгнания. По капельке скопились
"долги" Ксении в чашах кармы. Кризис. Ломка. Она обидела много людей, и не
только словом, но и рублем", – рассказывает Опарина.
Ее гороскоп не предусматривает реализацию
политических возможностей (планов), а избыточное самолюбие разжигает амбиции, которые из-за отсутствия
заложенной у нее необходимой астрологической программы трансформируются в
пустую пиар-деятельность, похожую на сценарий басни "Слон и Моська".
Астропсихология гороскопа Собчак говорит о
поиске сильного и яркого мужчины – настоящего защитника. Подсознательно – фигуры
отца. Брак с Максимом Виторганом -тихая гавань. Он оказался не тем мужчиной для Ксении Анатольевны.
Однако, это действительно уже родной человек. И именно шоу, как мы помним, их
сблизило.
1 февраля 2013
года Ксения Собчак и Максим Виторган пригласили в кинотеатр "Фитиль" своих
родных и друзей под предлогом премьеры очередного фильма, в котором принимал
участие актер. Не подозревающие подвоха гости даже не приготовили свадебных
подарков. Момент
брачного союза – удовлетворение амбиций Ксении. Дата брака неудачна. Союз,
заключенный в этот день, отнимает силы и энергию. Это "перегорающий" брак, заключенный
по идейным соображениям, который не вдохновляет. Но этот союз однозначно поучительный,
выводящий на другой уровень сознания. Счастье было бы возможно лишь в том случае, если бы супругов
объединяли общие ценности, планы, идеи. Другими словами, энергия идет не в
пару, а извне пары в общественные дела.
А вот Богомолов – мужчина в полном расцвете
творческих сил, которому возможности сами плывут в руки. И если это яркий роман,
почему бы и не вдохновиться? Но вдохновиться можно, получить вряд ли. Цепкая
Собчак – своего не упустит, даже если ставки будут очень высокие.
Из-за сложившейся
ситуации Максим Виторган потерялся "в лагерях". Он сам не понимает за кого он, за
"белых" или за "красных"? Как быть? Ему нужно, находясь в стороне, уйти в тень, заниматься тем,
что лучше всего получается – актерствовать. Женщину всей своей жизни "под ключ",
родственную душу, он уже встретил.
Женщины Скорпионы, такие как Собчак, выдающиеся
тогда, когда становятся "рождающими силу". Из них получаются отличные актрисы,
матери, любовницы-музы. Пример: известный и скандальный любовный треугольник
Лилия Брик с Осипом Бриком и Владимиром Маяковским. Лилия – Скорпион, Маяковский – Рак – творческая личность,
из которого они черпали немалую
выгоду, в том числе финансовую. Владимир буквально "работал поэтом" на эту
пару. Но стоит помнить, что не всегда треугольник может быть устойчивой формой
отношений. В углах скапливается энергия напряжения, особенно, если они острые.
Прогноз. Адекватных новостей с
фронта по делу Собчак можно ожидать к июлю 2019 года, как раз к
моменту солнечного и лунного затмений. Непотопляемая Ксения умело пользуется
поддержкой. Интересно, сможет ли она выкрутиться в очередной раз и сделать всей
стране "бровки домиком"?