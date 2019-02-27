Турецкие власти вонзили России нож в спину. В Анкаре заявили, что никогда не признают Крым российским.

Турецкие власти вонзили России нож в спину. В Анкаре заявили,что никогда не признают Крым российским.Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже делал подобные заявления,но сегодня турецкие власти сделали поистине царский подарок Петру Порошенко: обидныедля России слова прозвучали на международном форуме в Киеве.Посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере сказал, чтопарламент и правительство не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. Приэтом дипломат умело разыграл крымскотатарскую карту, "Наше восприятиеситуации абсолютно однозначное: крымские татары – наши братья и у них свояисторическая родина, Крым. И Крым – это Украина. Эта политика непризнанияостанется", – сказал посол.Мало того, он сообщил, что министры иностранных дел Турции иУкраины, а также глава Херсонской обладминистрации и представители запрещенногов России Меджлиса крымскотатарского народа обсуждали возможность реализации образовательныхи других программ в Херсонской области, где живут крымские татары,переселившиеся из Крыма. У них на Украине много проблем, заявил посол.После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году небольшаячасть крымских татар, действительно, переехала на Украину. Те же, кто остался вреспублике, смогли наладить нормальные отношения с российской властью и интегрировалисьв общественную жизнь. В том числе, они занимают руководящие должности в местныхадминистрациях. Сейчас в Крыму провозглашены три государственных языка:русский, украинский и крымскотатарский. Это прописано в местных и федеральных законах.На Украине же официальный язык один и по поводу ущемленияправ русских, поляков, румын и граждан других национальностей власти многихевропейских стран уже делали Киеву замечания. Кто-то даже посылал нотыпротеста, но воз и ныне там: власти Незалежной не признают ни одного языка,кроме украинского.В своем маразме они дошли до того, что переделали всеуказатели и таблички, запретили делать объявления на русском языке на вокзалахи в метро. По улицам украинских городов периодически ходят отряды изпроверяющих, которые выискивают русские слова в названиях магазинов, в менюресторанов и даже в объявлениях на столбах.Конечно, ни о каких правах крымских татар на Украине речи неидет. Непонятно только, почему турецкие власти, осознавая бедственное положениесвоих собратьев по вере в Незалежной, до сих пор произносят мантру про украинскийКрым, в котором татары не испытывают никаких проблем.И это при том, что отношения Москвы и Анкары прошлинастоящее испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 годапосле того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки,выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили,что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны.Страны обменялись резкими заявлениями, а Россия дажеперестала покупать турецкие помидоры. Но после долгих дипломатическихконсультаций и личной встречи лидеров двух стран в отношениях государствнаметилось потепление.Только в 2017 году президенты Владимир Путин и РеджепТайип Эрдоган встречались восемь раз, в прошлом году турецкий лидер несколькораз приезжал в гости к российскому в Сочи, а на пресс-конференции после первой смомента крушения российского самолета встречи Эрдоган четыре раза назвал Путинадорогим другом. Выходит, что дружба – дружбой, а Крым для Турции по-прежнемуостается украинским.