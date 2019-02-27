Турецкие власти вонзили России нож в спину. В Анкаре заявили,
что никогда не признают Крым российским.
Турецкие власти вонзили России нож в спину. В Анкаре заявили,
что никогда не признают Крым российским.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже делал подобные заявления,
но сегодня турецкие власти сделали поистине царский подарок Петру Порошенко: обидные
для России слова прозвучали на международном форуме в Киеве.
Посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере сказал, что
парламент и правительство не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. При
этом дипломат умело разыграл крымскотатарскую карту, "Наше восприятие
ситуации абсолютно однозначное: крымские татары – наши братья и у них своя
историческая родина, Крым. И Крым – это Украина. Эта политика непризнания
останется", – сказал посол.
Мало того, он сообщил, что министры иностранных дел Турции и
Украины, а также глава Херсонской обладминистрации и представители запрещенного
в России Меджлиса крымскотатарского народа обсуждали возможность реализации образовательных
и других программ в Херсонской области, где живут крымские татары,
переселившиеся из Крыма. У них на Украине много проблем, заявил посол.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году небольшая
часть крымских татар, действительно, переехала на Украину. Те же, кто остался в
республике, смогли наладить нормальные отношения с российской властью и интегрировались
в общественную жизнь. В том числе, они занимают руководящие должности в местных
администрациях. Сейчас в Крыму провозглашены три государственных языка:
русский, украинский и крымскотатарский. Это прописано в местных и федеральных законах.
На Украине же официальный язык один и по поводу ущемления
прав русских, поляков, румын и граждан других национальностей власти многих
европейских стран уже делали Киеву замечания. Кто-то даже посылал ноты
протеста, но воз и ныне там: власти Незалежной не признают ни одного языка,
кроме украинского.
В своем маразме они дошли до того, что переделали все
указатели и таблички, запретили делать объявления на русском языке на вокзалах
и в метро. По улицам украинских городов периодически ходят отряды из
проверяющих, которые выискивают русские слова в названиях магазинов, в меню
ресторанов и даже в объявлениях на столбах.
Конечно, ни о каких правах крымских татар на Украине речи не
идет. Непонятно только, почему турецкие власти, осознавая бедственное положение
своих собратьев по вере в Незалежной, до сих пор произносят мантру про украинский
Крым, в котором татары не испытывают никаких проблем.
И это при том, что отношения Москвы и Анкары прошли
настоящее испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года
после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки,
выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили,
что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны.
Страны обменялись резкими заявлениями, а Россия даже
перестала покупать турецкие помидоры. Но после долгих дипломатических
консультаций и личной встречи лидеров двух стран в отношениях государств
наметилось потепление.
Только в 2017 году президенты Владимир Путин и Реджеп
Тайип Эрдоган встречались восемь раз, в прошлом году турецкий лидер несколько
раз приезжал в гости к российскому в Сочи, а на пресс-конференции после первой с
момента крушения российского самолета встречи Эрдоган четыре раза назвал Путина
дорогим другом. Выходит, что дружба – дружбой, а Крым для Турции по-прежнему
остается украинским.