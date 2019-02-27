Футболиста Зенита Ивана Новосельцева подозревают в махинациях с имуществом. По словам представляющей беременную жену спортсмена Екатерины Гордон, дело может приобрести резонанс больший, чем распри в семействе Глушаковых.

Футболиста "Зенита" Ивана Новосельцева подозреваютв махинациях с имуществом. По словам представляющей беременную жену спортсменаЕкатерины Гордон, дело может приобрести резонанс больший, чем распри всемействе Глушаковых.Претензии к Ивану Новосельцеву выдвинула его супругаКатерина Кейру. Ей стало известно о неких манипуляциях, которые проводил ссовместным имуществом."Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестноеповедение, которое стало достоянием его супруги. Если вопрос не будетурегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова", – заявилапредставитель Кейру Екатерина Гордон.По словам правозащитницы, пока неясно,была ли это инициативасамого Новосельцева, либо действовал по чьему-тосовету. Если окажется, что футболист виновен в случившемся, его ждут судебныеразбирательства."Пока разговора о разводе нет. К счастью, Катеринавовремя узнала информацию о совместно нажитом имуществе. Больше подробностейпока не могу рассказать, потому что вначале хочу услышать все от ее супруга",– цитирует Гордон Sport24.Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру и футболистИван Новосельцев поженились в октябре 2015-го года. Сейчас Катерина ждетребенка. На днях она сообщила о беременности и пожаловалась на предательство. "Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека", – написала спортсменка в Instagram.Новосельцев стал игроком "Зенита" летом 2016-го, а в 2018-мзащитника отдали в аренду сначала тульскому "Арсеналу", затем махачкалинскому"Анжи". Сейчас арендует "Ростов".