Футболиста Зенита Ивана Новосельцева подозревают
в махинациях с имуществом. По словам представляющей беременную жену спортсмена
Екатерины Гордон, дело может приобрести резонанс больший, чем распри в
семействе Глушаковых.
Футболиста "Зенита" Ивана Новосельцева подозревают
в махинациях с имуществом. По словам представляющей беременную жену спортсмена
Екатерины Гордон, дело может приобрести резонанс больший, чем распри в
семействе Глушаковых.
Претензии к Ивану Новосельцеву выдвинула его супруга
Катерина Кейру. Ей стало известно о неких манипуляциях, которые проводил с
совместным имуществом.
"Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное
поведение, которое стало достоянием его супруги. Если вопрос не будет
урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова", – заявила
представитель Кейру Екатерина Гордон.
По словам правозащитницы, пока неясно,была ли это инициатива
самого Новосельцева, либо действовал по чьему-то
совету. Если окажется, что футболист виновен в случившемся, его ждут судебные
разбирательства.
"Пока разговора о разводе нет. К счастью, Катерина
вовремя узнала информацию о совместно нажитом имуществе. Больше подробностей
пока не могу рассказать, потому что вначале хочу услышать все от ее супруга",
– цитирует Гордон Sport24.
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру и футболист
Иван Новосельцев поженились в октябре 2015-го года. Сейчас Катерина ждет
ребенка. На днях она сообщила о беременности и пожаловалась на предательство. "Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека", – написала спортсменка в Instagram.
Новосельцев стал игроком "Зенита" летом 2016-го, а в 2018-м
защитника отдали в аренду сначала тульскому "Арсеналу", затем махачкалинскому
"Анжи". Сейчас арендует "Ростов".