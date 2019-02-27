Визит спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова на остров Шикотан вызвал протест у Японии.

Визит спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова на остров Шикотан вызвал протест у Японии."Если это правда, то она несовместима с базовой позицией (нашей) страны", — заявил РИА Новости генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, подчеркнув, что власти намерены продолжать переговоры с Россией по поводу принадлежности южных Курил и заключения мирного договора.В свою очередь Сергей Иванов напомнил, что у России нет никакой территориальной проблемы, и переговоров о передаче Курильских островов стороны не ведут.Ранее сообщалось, что Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя из понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени.А на Курильских островах, тем временем, провели беспрецедентный опрос. Итоги оказались предсказуемыми — 96 процентов жителей региона считают Курилы бесспорной частью России.