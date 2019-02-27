Молодая фигуристка отказалась отвечать на вопрос, появится ли ее коллега Евгения Медведева на предстоящем чемпионате. Ближайший турнир пройдет в Сайтаме в Японии с 18 по 24 марта.

Молодая фигуристка отказалась отвечать на вопрос, появится ли ее коллега Евгения Медведева на предстоящем чемпионате. Ближайший турнир пройдет в Сайтаме в Японии с 18 по 24 марта.Репортер спросил у молодой спортсменки, кто, по ее мнению, больше достоин поехать на соревнования в Японию, – Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева. Алина Загитова отказалась отвечать на этот вопрос. По ее мнению, принимать такое важное решение должна Федерация фигурного катания."Это очень сложный вопрос. Но я ничего не решаю. Лучше спросить у Федерации фигурного катания на коньках России", – заявила девушка в интервью изданию "Советский спорт". Известно, что окончательный состав сборной будет утвержден только 19 марта.Недавно показала своим подписчикам новые изученные элементы. В Stories в Instagram фигуристка разместила видеозапись, на которой исполняет каскад из тройных лутца, тулупа и риттбергера, передает Газета.ру. Поклонники пришли в восторг от таланта молодой спортсменки и пожелали ей успехов на ближайших соревнованиях.Напомним, на чемпионат в Японии от нашей страны поедут Софья Самодурова, Алина Загитова и Станислава Константинова. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева оказались в составе запасных. Однако у фигуристок еще есть шанс выйти на лед с остальными спортсменами – в том случае, если один из членов основной команды не сможет принять участие в соревнованиях.