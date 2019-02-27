Российский артист пожаловался на угрозы после публикации поста в Twitter, высмеивающего бойца Хабиба Нурмагомедова. О произошедшем Денис Косяков рассказал в ролике Дагестанцы, привет!.

Российский артист пожаловался на угрозыпосле публикации поста в Twitter, высмеивающего бойца ХабибаНурмагомедова. О произошедшем Денис Косяков рассказалв ролике "Дагестанцы, привет!".Комик отдал должное, что извинений от него никто не требовал. Косяковназвал это прогрессом. Вместе с тем, артист отметил, что в его адрес поступалиугрозы."И еще хуже то, что поступали угрозы в адрес моей жены и детей",– признался Денис Косяков в видеозаписи на YouTube. По словам комика,такое поведение нельзя назвать достойным и мужественным.Косяковупришлось в ролике оправдываться и объяснять причины случившегося. Он отметил,что его возмутило требование Нурмагомедова наказать организаторов спектакля"Охота на мужчин". На него-то Денис и отреагировал шуткой о любви жителейДагестана к боям и стрельбе.По признаниюсамого Косякова, шутка получилась злой, но без оскорблений. Но юмор, судя повсему, не был понят. В итоге комик удалил спорную публикацию. Он уточнил, чтоситуация разрешилась мирно.В финале своегообращения заявил, что по-прежнему не принимает запрета наантрепризы и подчеркнул, что своего мнения не изменит. Комик обратился кжителям Дагестана, уточнив, что им будет скучно, если они будут протестоватьпротив любых выступлений.