Российский артист пожаловался на угрозы
после публикации поста в Twitter, высмеивающего бойца Хабиба
Нурмагомедова. О произошедшем Денис Косяков рассказал
в ролике Дагестанцы, привет!.
Российский артист пожаловался на угрозы
после публикации поста в Twitter, высмеивающего бойца Хабиба
Нурмагомедова. О произошедшем Денис Косяков рассказал
в ролике "Дагестанцы, привет!".
Комик отдал должное, что извинений от него никто не требовал. Косяков
назвал это прогрессом. Вместе с тем, артист отметил, что в его адрес поступали
угрозы.
"И еще хуже то, что поступали угрозы в адрес моей жены и детей",
– признался Денис Косяков в видеозаписи на YouTube. По словам комика,
такое поведение нельзя назвать достойным и мужественным.
Косякову
пришлось в ролике оправдываться и объяснять причины случившегося. Он отметил,
что его возмутило требование Нурмагомедова наказать организаторов спектакля
"Охота на мужчин". На него-то Денис и отреагировал шуткой о любви жителей
Дагестана к боям и стрельбе.
По признанию
самого Косякова, шутка получилась злой, но без оскорблений. Но юмор, судя по
всему, не был понят. В итоге комик удалил спорную публикацию. Он уточнил, что
ситуация разрешилась мирно.
В финале своего
обращения заявил, что по-прежнему не принимает запрета на
антрепризы и подчеркнул, что своего мнения не изменит. Комик обратился к
жителям Дагестана, уточнив, что им будет скучно, если они будут протестовать
против любых выступлений.