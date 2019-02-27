Отношения России и Украины не улучшатся даже в случае победы на выборах Владимира Зеленского. Актер падет жертвой американского Госдепа.

Отношения России и Украины не улучшатся даже в случае победына выборах Владимира Зеленского. Актер падет жертвой американского Госдепа.Все кандидаты на пост президента ограничены жесткимирамками, которые им выставили внешнеполитические игроки. Любого, кто победит навыборах 31 марта, заставят идти на усиление конфронтации с Москвой, полагает политологБогдан Безпалько."У украинских лидеров всегда есть уязвимые места, накоторые могут надавить. И у Порошенко, и у Тимошенко, и у Зеленского, и уБойко", – сказал эксперт. При этом Безпалько не верит в то, чтобы кто-то из нынешнихлидеров президентской гонки изменил бы отношения Киева и Москвы в лучшуюсторону, пишет издание "ПолитНавигатор".Что касается Порошенко, то на днях его предложилирасстрелять за государственную измену. Такой вердикт вынес президенту один изсамых скандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявлениес трибуны Верховной рады.Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинилапрезидента в подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта.Оранжевая принцесса написала два заявления на имя генпрокурора Украины, вкоторых привела факты будущих подтасовок.Выборы президента Украины намечены на 31 марта.В избирательном бюллетене значатся 44 фамилии. Лидером президентского рейтингамесяц назад стал артист Владимир Зеленский. По данным на 25 февраля егоподдерживают 14,1% украинцев. На втором месте – действующий президент ПетрПорошенко с 9,6%. Замыкает тройку глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко,за нее готовы отдать свои голоса 7,4% граждан страны.