Звезда сериала Не родись красивой Ольга Ломоносова призналась, что ради актера Владимира Машкова отказалась от карьеры за рубежом. Артистка отметила, что этот роман был обречен с самого начала.

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова призналась,что ради актера Владимира Машкова отказалась от карьеры за рубежом. Артистка отметила,что этот роман был обречен с самого начала.Ломоносова обрела всероссийскую популярность после ролихолодной красавицы Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой". Ольгаотмечает, что не собиралась сниматься в этом проекте, так как не видела в немпотенциала и считала низкопробным. Согласится на работу пришлось из-за денег:артистка купила квартиру, а средств на ремонт нее не было. Бешенаяпопулярность мыльной оперы стала для звезды полной неожиданностью.В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1"Ломоносова рассказала, что решила стать артисткой из-за безответной любви.Ольга, которая родилась и выросла в Донецке, была успешной балериной в Киеве, ей даже предложили выгодный контракт в Европе.Перед переездом в Германию девушка отправилась на каникулы вКрым, где познакомились с актерами "Сатирикона". После с труппой театрабалерина поехала в Москву, именно там, на репетиции, Ломоносова поняла, чтовлюбилась. Ее сердце с тех пор принадлежало известному актеру Владимиру Машкову.Ради возлюбленного Ольга бросила все, отказалась от контракта, и отправилась покорять столицу России. Балерина хотела стать ближе к Машкову, поэтомурешила поступить в театральное училище. Романа между ними не получилось: актербыл женат, и, после пары свиданий, девушку бросил."Да дело было даже не в Володе, Москва покорила меня. Яспустилась в метро, и поняла, что хочу остаться тут жить, хочу стать актрисой.И поступила в театральное училище имени Щукина", – вспоминает Ломоносова.Первым мужем Ломоносовым стал Евгений Ряшенцев. По словамартистки, этот брак был фиктивным и закончился спустя год после свадьбы."Мненужно было выйти замуж фиктивно, чтобы получить гражданство. Нас подтолкнулидруг к другу. Это было неосознанное решение, поэтому мы так быстро разбежались.Была легкая, студенческая свадьба, друзья сделали капустник… Прошло время, и японяла, что это было не то чувство, которое нас соединило. Все было не такгрустно", – добавила знаменитость.С журналистом и режиссером Павлом Сафроновым Ломоносовапознакомилась, когда была еще замужем. К слову, Павел на момент их встречитакже был несвободен. Но чувства были настолько сильны, что они решили житьвместе. Знаменитости по сей день официально не оформили отношения. У пары трое детей:дочери Варвара и Александра и сын Федор.