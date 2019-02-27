Звезда сериала Не родись красивой Ольга Ломоносова призналась,
что ради актера Владимира Машкова отказалась от карьеры за рубежом. Артистка отметила,
что этот роман был обречен с самого начала.
Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова призналась,
что ради актера Владимира Машкова отказалась от карьеры за рубежом. Артистка отметила,
что этот роман был обречен с самого начала.
Ломоносова обрела всероссийскую популярность после роли
холодной красавицы Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой". Ольга
отмечает, что не собиралась сниматься в этом проекте, так как не видела в нем
потенциала и считала низкопробным. Согласится на работу пришлось из-за денег:
артистка купила квартиру, а средств на ремонт нее не было. Бешеная
популярность мыльной оперы стала для звезды полной неожиданностью.
В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1"
Ломоносова рассказала, что решила стать артисткой из-за безответной любви.
Ольга, которая родилась и выросла в Донецке, была успешной балериной в Киеве, ей даже предложили выгодный контракт в Европе.
Перед переездом в Германию девушка отправилась на каникулы в
Крым, где познакомились с актерами "Сатирикона". После с труппой театра
балерина поехала в Москву, именно там, на репетиции, Ломоносова поняла, что
влюбилась. Ее сердце с тех пор принадлежало известному актеру Владимиру Машкову.
Ради возлюбленного Ольга бросила все, отказалась от контракта, и отправилась покорять столицу России. Балерина хотела стать ближе к Машкову, поэтому
решила поступить в театральное училище. Романа между ними не получилось: актер
был женат, и, после пары свиданий, девушку бросил.
"Да дело было даже не в Володе, Москва покорила меня. Я
спустилась в метро, и поняла, что хочу остаться тут жить, хочу стать актрисой.
И поступила в театральное училище имени Щукина", – вспоминает Ломоносова.
Первым мужем Ломоносовым стал Евгений Ряшенцев. По словам
артистки, этот брак был фиктивным и закончился спустя год после свадьбы.
"Мне
нужно было выйти замуж фиктивно, чтобы получить гражданство. Нас подтолкнули
друг к другу. Это было неосознанное решение, поэтому мы так быстро разбежались.
Была легкая, студенческая свадьба, друзья сделали капустник… Прошло время, и я
поняла, что это было не то чувство, которое нас соединило. Все было не так
грустно", – добавила знаменитость.
С журналистом и режиссером Павлом Сафроновым Ломоносова
познакомилась, когда была еще замужем. К слову, Павел на момент их встречи
также был несвободен. Но чувства были настолько сильны, что они решили жить
вместе. Знаменитости по сей день официально не оформили отношения. У пары трое детей:
дочери Варвара и Александра и сын Федор.