Меньше двух месяцев остается до единственного за десять лет полноценного сольного концерта Примадонны в Кремле. Цена на билеты туда бьют все мыслимые рекорды.

Меньше двух месяцев остается до единственного за десять лет полноценного сольного концерта Примадонны в Кремле. Цена на билеты туда бьют все мыслимые рекорды."Мне за две недели раз шесть звонили, пытались продать втридорога билеты в Кремлевский дворец на концерт Аллы, – жалуется самый знаменитый художник России Никас Сафронов. – За каждый просили 320 тысяч рублей, но предлагали 10 процентную скидку при покупке двух контрамарок. Я отказался".По мнению живописца, пойти на концерт Пугачевой должны иметь возможность как состоявшиеся, и простых людей. "Но многие из тех, кто обожает , мечтает увидеть на сцене, прикоснуться к великой певице, не может позволить себе заплатить такие большие деньги перекупщикам, – кричит взбешенный Сафронов. - Я считаю, что бороться с этим можно только одним методом: у спекулянтов не надо ничего покупать – они устроили на имени Аллы жульничество и хамство"."Я уверен, что концерт будет превосходный, – цитирует Сафронова портал. – Она – высочайший профессионал, и точно покажет что-то невероятное. – очень тонкий и креативный человек. Мы с ней приятельствуем многие годы, начиная с середины 90-х. Она бывает на моих праздниках, я – на ее. И каждое ее мероприятие вызывает самые положительные эмоции".Напомним, билеты, официальная цена на которые составляла до 3 до 70 тысяч рублей, были раскуплены в первый же день продаж. Ажиотаж создало и известие, что съемка концерта вестись не будет и увидеть выступление можно будет только вживую.