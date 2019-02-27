Клипы на сразу две песни представила легендарная группа Земляне. В 80-х они пели про Траву и дома и Каскадеров, Теперь же, уже с новым составом, поменяли звучание и тематику исполняемого со сцены материала. Корреспондент Дни.ру побывал на презентации.

Клипы на сразу две песни представила легендарная группа "Земляне". В 80-х они пели про "Траву и дома" и "Каскадеров", Теперь же, уже с новым составом, поменяли звучание и тематику исполняемого со сцены материала. Корреспондент "Дни.ру" побывал на презентации.Поддержать музыкантов пришли многие коллеги – певицы Катя Лель и Юлия Михальчик, телеведущие Эвелина Бледанс и Юлия Барановская. Последняя – многодетная мать – рассказала про отношения с младшим сыном – 6-летним Арсением Аршавиным."Арсений всегда хотел иметь домашнее животное, – улыбается Юлия. – Особенно он допекал меня просьбами завести какое-то пресмыкающееся. Периодически бросался на меня с просьбой завести дома змею. Но я сказала строго, что змей в квартире у нас точно не будет – еще чего не хватало!"Но настойчивый мальчик на этом не остановился. "Однажды он где-то в живом уголке увидел улиток, – продолжает . – И что бы вы думали – через пару дней они появились у нас дома! Я была в ужасе, а сын мне объяснил – мол, они помогут избавиться от морщин. Он как-то услышал, что в Корее слизь улиток используют для борьбы с косметологическими проблемами, и взялся мне помочь".По словам телеведущей, Арсений крайне серьезно подошел к "питомцам" – несмотря на юный возраст, изучает специальную литературу о моллюсках и уже знает про них столько, что вполне может сам читать лекции. Все это говорит о его основательности и серьезности. "Арсений хочет стать футболистом, когда вырастет. Или президентом. У него есть и третий вариант на примете, но пусть это останется интригой", – ранее заявила