Контракт обошелся в 32 млн рублей.

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» 11 больниц Владимирской области получили 24 новых легковых автомобиля на общую сумму почти 32 миллиона рублей. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.Автомобили распределены между учреждениями следующим образом: Муромская районная детская больница – 5 машин, Муромская ЦРБ и Центральная поликлиника г. Владимира – по 4 автомобиля, Селивановская ЦРБ – 3 автомобиля, а Гусь-Хрустальная ЦРБ – 2. Остальные больницы получили по одной машине.Новая техника предназначена для обслуживания вызовов на дому и транспортировки пациентов, а также доставки медицинских материалов и лекарств в отдаленные районы. С 2021 года медицинские организации региона уже получили 156 автомобилей, и с учетом текущего обновления этот показатель достигнет 180.