Это Вячеслав Кузин и Анатолий Гаврилов.

На заседании Заксобрания Владимирской области двум выдающимся личностям – бывшему вице-губернатору Вячеславу Кузину и ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Гаврилову – было присвоено звание «Почетный гражданин». Губернатор Александр Авдеев отметил многолетнюю общественно-патриотическую деятельность Гаврилова, который в 18 лет ушел на фронт и продолжает активно участвовать в жизни региона, несмотря на свой вековой юбилей.Кузин, в свою очередь, был признан за профессиональное руководство финансовой сферой области более 30 лет, что позволило региону стать новатором в управлении финансами. Депутаты единогласно поддержали данное решение.Напомним, ранее мы писали, что