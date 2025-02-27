Депутаты Заксобрания области единогласно поддержали инициативу о присвоении звания «Почётный гражданин Владимирской области» ветерану Великой Отечественной Анатолию Гаврилову и

Депутаты Заксобрания области единогласно поддержали инициативу о присвоении звания «Почётный гражданин Владимирской области» ветерану Великой Отечественной Анатолию Гаврилову и экс-министру финансов-первому заместителю главы региона Вячеславу Кузину. С соответствующей инициативой выступил глава региона. Вот, например, как Александр Авдеев охарактеризовал работу бывшего своего первого заместителя. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Светлый ум, высокая компетентность, управленческий талант и