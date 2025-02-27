В музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась презентация выставочного проекта «Время героев».

В музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась презентация выставочного проекта «Время героев». «В первую очередь, наша работа адресована молодежи, которая обязательно должна знать настоящую, неискаженную историю, подкрепленную фактическим, в том числе документальным материалом. Это наша дань уважения защитникам всех поколений. Нам очень хотелось, чтобы это были не просто предметы военного времени, а образы, которые погружают и трогают за душу. А самое главное, чтобы драматургия выставки, превратив ее в трепетную историю, доставала до сердца каждого пришедшего», – обозначила цели врио директора музея-заповедника «Александровская слобода» М.К. Рыбакова.На выставке прослеживается несколько «сюжетных линий». Путешествуя по ней, можно внимательно изучить ход боевых действий и подробно узнать о ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Или на примере города Александрова узнать, чем «жили», как воевали, трудились, защищались, как отдавали последние силы Победе провинциальные города со своими жителями. А можно отправиться вслед за «главным героем» и дойти до Берлина! «Красной нитью через все экспозиционные комплексы проходит история одной семьи. Леонид Иванович Ануфриев, журналист газеты «Голос труда», в первые дни войны ушел на фронт. Он принимал участие во многих сражениях, освобождал города Европы, дошел до Берлина. В Александрове у него осталась жена и маленькие дети – Валя и Боря. Их письма Леонид Иванович как истинно русский солдат пронес через всю войну. Десять лет назад бесценная переписка была передана его дочерью в музей. Благодаря этому сейчас у нас есть возможность показать, что в нашей стране нет семьи, которой не коснулась бы та страшная война», – рассказала зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника А.В. Листопад.Выставочный проект объединил шесть учреждений культуры. Это Государственный музей обороны Москвы», Государственный военно-исторический музей «Прохоровское поле», Художественный музей «Арт-Донбасс», «Музей истории города Горловки», Александровский художественно-краеведческий музей, Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя.Отдельный комплекс посвящен специальной военной операции. Большой вклад в эту работы внесли партнеры. Музей «Арт-Донбасс» предоставил проект «Дневник Vиктории». Девочка больше двух месяцев жила с семьей в подвале и рисовала портреты защитников Донбасса. На выставке – 16 работ юной художницы, написанных весной 2022 года во время боевых действий по освобождению села Павловское Марьинского района, и ее видео-рассказ о том времени.«Музей истории города Горловки» поделился фильмом о женщинах-шахтерах, заменивших мужей, ушедших добровольцами на фронт.Благодаря Центральной библиотеке им. А.В.Гоголя на экране, ставшем частью «обелиска» выставки, транслируется еще один мини-фильм – об александровцах, погибших в зоне боевых действий на СВО. Кстати, на презентации присутствовали матери некоторых из них, что сделало событие проникновенным и трогательным. Особенно для ребят из местного отделения «Юнармии», также приглашенных на мероприятие.Своим мнением о выставке «Время героев» поделился зам. по научно-методической работе Музея обороны Москвы Алексей Лучкин: «Хорошо продумана подача каждого раздела. Образы воинов разных родов войск, которые находятся в витринах, словно выступают из фотографий. Они – свидетели и участники тех событий. Но война не заканчивается, пока остается хоть один безымянный солдат. И безликие фигуры в форме – олицетворение этих неназванных и даже порою ненайденных пока героев и дань памяти им».Осталось добавить, что в ближайшие дни первыми экскурсантами станут ветераны, труженики тыла, участники различных боевых действий, для которых в течение всего времени выставка будет работать бесплатно. Сама выставка продолжит работу до 22 июня.