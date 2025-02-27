Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении главы администрации Юрьев-Польского района Анатолия Трофимова, направлены в суд. Чиновника будут судить за превышение должностных

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении главы администрации Юрьев-Польского района Анатолия Трофимова, направлены в суд. Чиновника будут судить за превышение должностных полномочий из личной заинтересованности и повреждение объекта культурного наследия народов РФ, сообщают пресс-службы Следкома, прокуратуры и ФСБ области. Все началось в 2023 году, когда родная сестра Трофимова и его знакомый петербуржец купили дома в