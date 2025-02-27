Двухэтажное строение выполнено в стиле классицизма и имеет богатую историю.

В центре Александрова выставили на торги историческое здание на улице Советской, 2. Победитель аукциона обязан будет провести работы по реставрации и сохранению объекта культурного наследия, а также соблюдать требования по его содержанию и использованию. В будущем в здании можно будет открыть ресторан, гостиницу или офисы, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Двухэтажное строение выполнено в стиле классицизма и имеет богатую историю. В конце 19 века в нем размещались полицейское управление и суд, а после Октябрьской революции 1917 года – революционный трибунал. Позже здание использовалось прокуратурой и городским судом, а затем было передано музею-заповеднику «Александровская слобода».Заявки на участие в торгах принимаются до 17 марта, а конкурс пройдет 21 марта. Начальная цена лота составляет 7,52 млн рублей.