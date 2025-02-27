Дом признали аварийным после пожара.

Прокуратура Владимирской области сообщает о завершении дела жильцов многоквартирного дома на улице Октябрьской в Коврове, где в 2018 году произошел пожар. Дом был признан аварийным, однако до конца 2022 года жильцы не были расселены. После судебных разбирательств мэрия выплатила им компенсацию в размере 2,2 миллиона рублей за выкуп жилплощадей.Суд обязал администрацию принять меры, после чего жильцы получили деньги за свои помещения в аварийном доме.Напомним, ранее мы писали, что