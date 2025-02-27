Форум виноделия в Ялте посетят представители более 10 стран.

В Государственном Совете Республики Крым анонсировали проведение XI международного Черноморского Форума Виноделия. Он пройдет в Ялте с 7 по 8 мая.Председатель комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина отметила, что мероприятием приурочено к двум значимым датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Ялтинской конференции.В работе форума принимают участие крупные компании из всех винодельческих областей России и иностранных государств. В этом году планируется привлечение представителей отрасли из новых регионов. Несмотря на непростую международную ситуацию, в Ялту приедут представители более десяти стран. Среди них — государства Черноморского региона, Кавказа, Балкан, а также Куба, Китай и другие.За свою 11-летнюю историю Черноморский Форум Виноделия создал и укрепил концепцию Винной Дипломатии, став основной русскоязычной площадкой для общения профессионалов отрасли и любителей вина в Черноморском регионе и фактически во всем мире, — подчеркнула Гридчина.