Компенсация будет действовать с 2024-2025 учебного года при соблюдении ряда условий.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил порядок предоставления 50-процентной компенсации стоимости обучения одного из детей многодетных семей. Эта мера поддержки, входящая в региональный проект «Многодетная семья» нацпроекта «Семья», финансируется за счет федерального бюджета.Компенсация будет действовать с 2024-2025 учебного года при соблюдении ряда условий: студент должен обучаться очно в образовательной организации региона, а также постоянное место жительства учащегося должно находиться во Владимирской области. Если в многодетной семье учатся несколько детей, компенсация предоставляется только на одного из них.Заявления можно подавать в многофункциональные центры или в отделы социальной защиты населения, при этом необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих статус многодетной семьи и факт обучения. Компенсация не будет учитываться при определении права на другие выплаты и меры социальной поддержки.