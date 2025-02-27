Прокуратура Владимирской области заинтересовалась состоянием М-7 в Гороховецком районе. По данным надзорного ведомства, только в январе на трассе без колес остались 15 водителей. Всему виной

Прокуратура Владимирской области заинтересовалась состоянием М-7 в Гороховецком районе. По данным надзорного ведомства, только в январе на трассе без колес остались 15 водителей. Всему виной выбоины и ямы на федеральной трассе. Большое количество жалоб привело к тому, что прокуроры обследовали дорожное покрытие на всех проблемных участках М-7 в Гороховецком районе. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора