По последним данным, к 16:10 движение на данном участке пути затруднено.

27 февраля около 15:30 на 126 км автодороги М-12 в Петушинском районе произошло ДТП с участием бензовозом и легковушкой, в результате которого автомобили загорелись. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.По последним данным, к 16:10 движение на данном участке пути затруднено. Правоохранители рекомендуют водителям заранее планировать пути объезда.Напомним, ранее мы писали, что