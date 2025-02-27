Ранее остановка имела название «Горэлектросеть» или «Трансагентство», но с изменением названия владимирцы так и не привыкли к нему.

Остановку «Черемушки» во Владимире переименуют в «Электросети». Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Новое название будет связано с расположенными в этом районе офисами энергоснабжающих организаций. Ранее остановка имела название «Горэлектросеть» или «Трансагентство», но с изменением названия владимирцы так и не привыкли к нему. Путаницу также создает одноимённый торговый центр.Еще управление транспорта предложило новые названия остановок на Рпенском проезде и улице Пугачева, а также на перекрестке Рокадной дороги и улицы Усти-на-Лабе. Все предложения будут дополнительно рассмотрены.Также комиссия утвердила новые названия для улиц в деревне Вилки — «Большой Вилковский проезд» и «Малый Вилковский проезд». Решения передадут в горсовет для окончательного утверждения.