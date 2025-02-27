Новая поликлиника в Собинке будет достроена уже в этом году. Работы идут с марта 2023 года. И вот сейчас специалисты заканчивают работы по фасаду, отделке, внутренним инженерным сетям. Об этом

Новая поликлиника в Собинке будет достроена уже в этом году. Работы идут с марта 2023 года. И вот сейчас специалисты заканчивают работы по фасаду, отделке, внутренним инженерным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава области. Строительство шло без отставания от сроков. Здание четырехэтажное, со своей собственной системой отопления. Прием будут вести как участковые терапевты, так