Прокурор Владимира выслушал представителей ритуального бизнеса. Предприниматели пожаловались на бардак в сфере, который появился после введения нового положения о погребении и похоронном

Прокурор Владимира выслушал представителей ритуального бизнеса. Предприниматели пожаловались на бардак в сфере, который появился после введения нового положения о погребении и похоронном деле. Поводом для диалога стали многочисленные сообщения в соцсетях, где люди жалуются на нарушение прав граждан и субъектов предпринимательства. Руководители ритуальных компаний отметили, что порядок оформления документов стал сложнее. Также, по их мнению,