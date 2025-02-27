Луна жасмином пахла на рассвете.Июль встречал случайный соловей.Над бруствером сырым качала ветвиМелодия любви далеких дней. Эти красивые строки были написаны уроженцем Коврова,

Луна жасмином пахла на рассвете.Июль встречал случайный соловей.Над бруствером сырым качала ветвиМелодия любви далеких дней. Эти красивые строки были написаны уроженцем Коврова, участником Великой Отечественной войны Святославом Павловым. Произведение взято из его сборника «Во имя жизни», который вышел в 2003 году. Теперь же это стихотворение войдет в эксклюзивный аудиопроект «Солдаты Великой Победы», приуроченный к 80-летию