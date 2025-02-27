Тысячелетний город из Владимирской области попал на второе место в списке самых посещаемых малых городов России, уступив Светлогорску. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на

Тысячелетний город из Владимирской области попал на второе место в списке самых посещаемых малых городов России, уступив Светлогорску. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авитo Путешествия». Топ был составлен исходя из количества бронирований посуточного жилья. Итак, лидером стал Светлогорск, Калининградская область. Это городок с мягким климатом на побережье Балтийского моря. Сейчас