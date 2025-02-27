Музыка делает возможности каждого человека безграничными.

Музыка делает возможности каждого человека безграничными. Это доказал благотворительный концерт «Музыка помогает», который прошел в Доме культуры молодежи города Владимира 25 февраля. Перед зрителями выступали дети, возможности которых ограничены разными диагнозами. Но музыка сняла все ограничения – на сцене каждый из артистов смог почувствовать себя по-настоящему окрыленным. Концерт организовал Владимирский филиал Президентской академии совместно с Молодежной Думой при Законодательном Собрании Владимирской области.Скрипичный ключ для самореализации«В зале собралось очень много зрителей, которые пришли поддержать творчество детей. На мой взгляд, их возможности безграничны, - сказал один из организаторов мероприятия директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин. – У нас очень много коллективов, каждый занимается творчеством, но собраться всем вместе на таком масштабном мероприятии удалось впервые – это можно назвать уникальным событием. Очень важно, что у детей много друзей, которые всегда готовы прийти на помощь. Детям очень нужна поддержка зрителей, потому что им есть что показать – они активны, инициативны, они очень любят жизнь. Особые слова благодарности хочется сказать педагогам, которые проводят огромную работу и помогают детям раскрыть свои таланты».«Музыка помогает» - так организаторы назвали проект, который реализуется во Владимире уже три года. С 2021 года организторы старается сделать так, чтобы как можно больше детей имели возможность заниматься музыкой. И совершенно не важно, какие вердикты вынесли этим детям врачи – мир музыки открыт для всех. Тем более, для «особенных» ребят занятия музыкой – это не просто досуг. Для них это настоящий ключ к самореализации, возможность раскрыть талант, получить всестороннее развитие.Исследования показывают, что систематические занятия музыкой не только помогают развить мелкую моторику, координацию, но и одновременно задействуют работу двух полушарий головного мозга, что дает мощный толчок в коррекции самых разных заболеваний. Игра на музыкальных инструментах способствует коррекции психических и физических отклонений у детей.«Самовыражение очень важно для детей, творчество помогает им забывать про свои диагнозы, открывает новые возможности, - уверена руководитель Молодежной думы при законодательном собрании Анна Алексеева. – Они очень готовились к своим выступлениям, старались показать свои таланты и способности».Концерт прошел масштабно – в нем приняли участие более 140 ребят из разных уголков Владимирской области. Детские творческие коллективы из инклюзивных организаций области долго и усердно готовились к концерту, и им удалось поразить зрителей. И дело вовсе не в виртуозном исполнении, а в той искренности, с которой выступали артисты. Тем более, зная особенности выступавших, можно понять, сколько стараний и усердия стоит за каждым представленным на концерте номером.Безграничные возможности души«Это по-настоящему уникальное мероприятие. Мы видим улыбки, радость, счастье детей. Я каждый раз удивляюсь тому, что могут наши дети, - поделилась впечатлениями министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина. - Низкий поклон всем учителям, которые проводят такую важную работу. Хочется поблагодарить и организаторов этого концерта, и, конечно, родителей, на плечи которых ложится основной груз по воспитанию детей с особенностями».Зал, наполненный неравнодушными людьми, чутко реагировал на все движения музыки – зрители очень тепло встречали выступления начинающих артистов.«Название этого концерта многогранное. В первую очередь, он призван помогать особенным детям, нельзя забывать, что это нужно не только им – такие концерты помогают всем нам оставаться людьми», - высказался митрополит Владимирский и Суздальский, глава Владимирской митрополии Никандр.Для каждого из участников концерта все это имеет огромное значение – и подготовка, и выступление, и аплодисменты, и заслуженные награды... Счастливые глаза детей сами говорили об этом красноречивее всяких слов. Концерт «Музыка помогает» стал очередной иллюстрацией, что возможности души безграничны.