Призы за своевременную оплату. Во Владимирском филиале «Энергосбыт Плюс» наградили победителей ежегодной акции «В новый год – без долгов!». На этот раз в ней приняли участие более 29 тысяч

Призы за своевременную оплату. Во Владимирском филиале «Энергосбыт Плюс» наградили победителей ежегодной акции «В новый год – без долгов!». На этот раз в ней приняли участие более 29 тысяч жителей Владимирской области. Впервые к акции смогли присоединиться жители Юрьев-Польского района. Елена Быкова, руководитель отдела продаж и обслуживания клиентов г. Гусь-Хрустальный По итогам розыгрыша были определены