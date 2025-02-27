Крупный пожар на станции перегрузки мусора на Севастопольской улице в Гусь-Хрустальном наконец потушили. На месте продолжаются работы: самосвалы подвозят песок, пожарные проливают места,

Крупный пожар на станции перегрузки мусора на Севастопольской улице в Гусь-Хрустальном наконец потушили. На месте продолжаются работы: самосвалы подвозят песок, пожарные проливают места, где осталось задымление. Об этом сообщил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов в соцсетях. Движение по улице Транспортной снова октрыто. Улицу перекрывали, поскольку ближайший источник воды находился далеко от свалки. Пожар начался около трех