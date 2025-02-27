Бывшего председателя кредитных потребительских кооперативов «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка» Андрея Сиднева будут судить в Киржаче. Его обвиняют в краже 1,8 млрд рублей у трех

Бывшего председателя кредитных потребительских кооперативов «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка» Андрея Сиднева будут судить в Киржаче. Его обвиняют в краже 1,8 млрд рублей у трех тысяч граждан. По версии следствия, с марта 2001 по декабрь 2019 года обвиняемый принимал деньги жителей разных регионов в указанные кооперативы. Злоумышленник обещал вкладчикам высокие доходы. Чтобы привлечь еще больше