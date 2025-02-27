Китай, Сирия, Вьетнам, Нигерия, Таиланд и Таджикистан — студенты ВлГУ из разных уголков мира встретились в Штабе общественной поддержки в рамках проекта «Языковая палитра», который

Китай, Сирия, Вьетнам, Нигерия, Таиланд и Таджикистан — студенты ВлГУ из разных уголков мира встретились в Штабе общественной поддержки в рамках проекта «Языковая палитра», который приурочен ко Дню родного языка. Его задача — обратить внимание на то, как многообразны языки и культуры, которые делают нашу планету уникальной. Брайт Пири приехал во Владимир из Замбии, признается,