За недорогой и качественной мебелью — в выставочно-складской комплекс «Терминал». На третьем этаже в отделе «Первый мебельный сток» вы найдете все необходимое для уюта в доме. В магазине

За недорогой и качественной мебелью — в выставочно-складской комплекс «Терминал». На третьем этаже в отделе «Первый мебельный сток» вы найдете все необходимое для уюта в доме. В магазине большой ассортимент мягкой мебели — дизайнерский диван с подлокотником из прочного массива, высокими опорами из металлокаркаса, благодаря которым уборка станет проще. Мягкие стулья, выполненные в разных расцветках