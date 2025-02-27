В частности, содержать в неволе будут запрещены все виды кобр, питонов длиной свыше 4 метров.

С 1 сентября 2025 года в России, в том числе и во Владимирской области, вступит в силу новый список запрещенных к домашнему содержанию животных. В документе, разработанном госохотоинспекцией, под запретом окажутся более 100 видов, включая змей, ящериц, копытных и хищников.В частности, содержать в неволе будут запрещены все виды кобр, питонов длиной свыше 4 метров, комодские вараны и ядозубы. Учитывая опасность для владельцев и здоровье животных, в списке также фигурируют крупные морские млекопитающие.Напомним, ранее мы писали, что