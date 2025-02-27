Настоятель Свято-Казанского храма в селе Дубасово Максим Хижий временно отстранен от службы. Такое решение принял Епархиальный совет Владимирской епархии 26 февраля. Информация об этом

Настоятель Свято-Казанского храма в селе Дубасово Максим Хижий временно отстранен от службы. Такое решение принял Епархиальный совет Владимирской епархии 26 февраля. Информация об этом появилась в телеграм-канале епархии. За что конкретно протоиерея отстранили – не сообщается. Однако известно, что это связано с дисциплинарным нарушением. Из телеграм-канала «Владимирская епархия» Протоиерей Максим Хижий временно запрещен в священнослужении