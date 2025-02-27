Запрет на священнослужение наложен в связи с рассмотрением правонарушений священника дисциплинарной комиссией.

Во Владимирской области протоиерей Максим Хижий временно отстранен от проведения таинств и служб. Решение было принято Епархиальным советом Владимирской епархии 26 февраля 2025 года и опубликовано в Telegram-канале епархии. Запрет на священнослужение наложен в связи с рассмотрением правонарушений священника дисциплинарной комиссией.Исполнять обязанности настоятеля Свято-Казанского храма в селе Дубасово временно будет иерей Антоний Савинов. Протоиерей Максим Хижий, известный в регионе как религиозный и общественно-политический деятель, занимал различные позиции в церковных и образовательных учреждениях, а также был доцентом Владимирского государственного университета.Карьера отца Максима, начиная с 1991 года, включает создание политклуба и защиту кандидатской диссертации по православной тематике. После недавнего назначения Никандра главой епархии, он был переведен в Свято-Казанский храм.Напомним, ранее мы писали, что