Регион вошел в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2024 году завершился национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого Владимирская область достигла значительных результатов, приведя в нормативное состояние более 600 километров автодорог за шесть лет. Регион вошел в число лидеров по реализации проекта. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.По словам заместителя губернатора Сергея Волкова, продвижение к целям безопасности на дорогах требует продолжения работы как в инженерной, так и в пропагандистской сферах. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни людей, остаются несоответствие скорости дорожным условиям и нарушения правил обгона.Так, в 2024 году благодаря контролю работы по профилактике управления транспортом в состоянии опьянения удалось снизить количество погибших в таких ДТП на 24%. Также зафиксировано 14%-е сокращение происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, благодаря внедрению делиниаторов и профилактическим мероприятиям Госавтоинспекции.В этом году планируется продолжение работы по улучшению безопасности на дорогах, включая установку комплексов фотовидеофиксации, дополнительных дорожных знаков, укрепление обочин и обустройство остановок общественного транспорта.